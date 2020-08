Warzone streamer toont zijn ‘ware skills’

Hackers zijn het de ergste plaag van Call of Duty Warzone. De meeste daarvan komen er ook gewoon eerlijk over uit. Maar niet de streamer die onlangs tijdens zijn streams zijn ‘ware skills’ liet zien.

De streamer MrGolds was al behoorlijk vol van zichzelf en liet kills zien die onmogelijk leken. Dit bleek achteraf dus ook te kloppen, want de streamer gebruikte diverse hacks om dit allemaal te bewerkstelligen.

In de bovenstaande video zien we hoe hij eerst vol lof over zich zelf praat, maar later in de gaten krijgt dat hij betrapt is. Hij fluistert nog wat naar iemand in zijn kamer en kijkt vol ongeloof naar de chat.

Call of Duty Warzone wordt al sinds het begin geplaagd door de cheaters. Ondanks dat er een hoop al een ban hebben gekregen, is het voor de hackers nog steeds te gemakkelijk om weer een account aan te maken en gewoon weer verder te gaan. Van MrGolds lijken we (voorlopig) geen last meer te hebben. Zijn Twitch account is namelijk of verwijderd of hij heeft een ban gekregen. Wat denken jullie dat Activision moet doen om de hackers in Call of Duty Warzone aan te pakken? Laat het ons vooral weten in de reacties.