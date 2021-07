Warzone spelers kunnen helaas niet meer hun loadout fixen in pre-game lobby

Fans waren aangenaam verrast dat Raven Software een veelgevraagde feature toevoegde. Spelers konden namelijk hun loadout veranderen in de pre-game lobby.

Helaas spreken we al weer in verleden tijd, want helaas wisten gebruikers misbruik te maken van de handige feature Spelers konden naast hun loadout aanpassen ook meteen testen in de pre-game lobby. Daarbij konden ze ook hun Field Upgrade gebruiken en spelers die Dead Silence gebruiken, ontdekten een glitch. Als deze vlak voor tijd wordt geactiveerd, kregen spelers de Field Upgrade ook bij het begin van de match (tot aan loadout of als ze doodgingen).

Raven heeft dit geconstateerd en het euvel verholpen door de hele feature weggehaald. Dit is ook niet bepaald iets nieuws van de ontwikkelaar. Er was toen ook al iets met een bepaalde glitch die spelers onzichtbaar maakte…

Goed nieuws is wel dat Raven Software de feature wel wil terughalen, maar het blijft natuurlijk de vraag of het de tweede keer wel goed uitgevoerd kan worden.

❗We have pushed an update to remove the pre-match lobby Loadout selection.

Players will no longer begin a match with their Loadouts. This also resolves an issue with infinite Dead Silence in core BR modes.

We will re-enable this feature at a later date.

— Raven Software (@RavenSoftware) July 15, 2021