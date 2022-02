Warzone spelers kunnen loadout weer meteen kopen

Call of Duty Warzone heeft een update gekregen waardoor spelers weer vanaf het begin een loadout kunnen kopen.

Met de introductie van Caldera werd de manier waarop loadouts aangeschaft konden worden aangepast. Spelers moesten wachten tot het sluiten van de tweede cirkel wachten om een loadout aan te kunnen schaffen. Dit is dus niet meer het geval: je kunt het namelijk vanaf het moment van droppen gekocht worden, mits je genoeg valuta hebt ($10k).

De community was er het niet mee eens hoe het was en vooral streamers wilden dat het systeem met de loadouts aangepast zou worden. Streamer Faze Swaag beloofde zelfs om een tatoeage van Raven Software te plaatsen als ze er wat aan zouden veranderen. Uiteraard kon de ontwikkelaar het niet laten om aan haar community naar een tatoeëerder te vragen.

Looking for an amazingly talented tattoo artist, any recommendations? Asking for a friend.

— Call of Duty (@CallofDuty) February 3, 2022