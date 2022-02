Warzone Season 2 introduceert bommenwerpers en meer gas

Activision heeft de roadmap voor Season 2 van Call of Duty Warzone en Vanguard vrijgegeven. Dit seizoen zal vanaf 14 februari te spelen zijn en introduceert veel nieuwe content voor de Battle Royale en de multiplayer van Vanguard.

Zoals onthuld in de bovenstaande trailer van Season 2, hebben de nazi’s een chemisch wapen ontwikkeld dat bekend staat als Project Nebula. Dit Nebula V-gas zal een nieuw tactisch element naar Warzone brengen, waarbij Nebula V wordt gebruikt voor nieuwe soorten munitie en zeer giftige bommen.

Season 2 introduceert de nieuwe Nebula V Ammo als een veldupgrade in Warzone. Activision beschrijft deze nieuwe munitie als niet sterker dan gewone kogels, maar de kogels zullen een giftige gaswolk uitstoten wanneer een operator door hen wordt neergehaald. Dit maakt het moeilijker om gevallen teamgenoten te reanimeren, omdat iedereen die probeert te reanimeren of binnen een straal van een paar meter van de neergehaalde speler staat, wordt blootgesteld aan gas. De effecten van deze blootstelling zijn onder meer hoesten, wazig zien en een kleine hoeveelheid schade in de loop van tijd.

Een van de zeldzaamste items in Season 2 is de Nebula V Bomb, een afgesloten koffer vol dodelijk gas met een explosieve lading. Eenmaal geactiveerd en neergezet door een operator, zal het ontploffen. De eerste explosie van de bommen zal een grote hoeveelheid schade aanrichten in een kleine straal, waar het gas twee minuten blijft hangen voordat het zich uiteindelijk verspreidt.

Spelers die een van deze nieuwe gasbommen willen bemachtigen, moeten uitkijken naar Caldera’s nieuwste voertuig. Gepantserde transporttrucks zullen worden ingezet om Nebula V over het eiland te vervoeren. Deze stalen vrachtwagens zullen door Caldera rijden op en spelers in de directe omgeving kunnen aanvallen met machinegeweerkoepels. Als tweede verdedigingslinie laten de gepantserde voertuigen mijnen vallen en kunnen ze ook luchtsteun roepen als ze een beschadigd zijn. Het uitschakelen van een van deze gepantserde transporten klinkt als een risicovolle onderneming, maar als je ze vernietigt, zullen ongelooflijk waardevolle items vallen waaronder de kans om een ​​nieuwe Nebula V-bom te plunderen.

Om de nieuwe gasbedreigingen in Caldera tegen te gaan, introduceert Raven Software het Portable Decontamination Station, een draagbaar apparaat dat gedurende enkele seconden lucht filtert. Deze apparatuur beschermt iedereen binnen tegen zowel het gas van buiten de cirkel als de nieuwe gasbedreigingen van Nebula V. Het gebruik van de apparatuur kan echter ook riskant zijn, omdat deze apparaten op de kaart zijn gemarkeerd, zodat iedereen kan zien waar ze momenteel zijn geactiveerd. Bovendien kunnen deze portaalstations worden vernietigd door explosieven of ballistiek. Het wordt natuurlijk interessant om te zien hoe spelers hier gebruik van zullen/ kunnen maken.

Naast nieuwe POI (points of interest), waaronder een chemisch bedrijf, zal ook Iron Trials terugkeren. Alleen dit keer niet in de gewone/ Vanguard Royale, maar in Rebirth. Activision zegt dat deze modus is gebouwd voor de meest hardcore leden van de community, maar spelers van alle niveaus zouden deze modus moeten proberen als ze van tempo willen veranderen. Het claimen van een Iron Trials-overwinning levert een uniek geanimeerd visitekaartje op.

De nieuwe functies voor seizoen 2 klinken alsof ze het potentieel hebben om de Warzone op te schudden. Activision zegt ook dat seizoen 2 een aantal veranderingen in de kwaliteit van leven zal bevatten om de staat van de Battle Royale te blijven verbeteren.