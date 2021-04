Warzone nucleair event lijkt iets te vroeg gestart te zijn

Warzone krijgt naar alle waarschijnlijkheid naar Season 2 een ‘gloednieuwe’ map. Activision is de hype al flink aan het aanwakkeren met allerlei events in de game, maar lijkt nu toch al iets te ver op de feiten vooruit te lopen.

De afgelopen dagen was al te zien hoe de nucleaire bommen over Verdansk vlogen, zijn er al spelers die hebben gezien hoe de bommen daadwerkelijk de grond ‘raken’. Het lijkt erop dat dit iets te vroeg is, aangezien ze gewoon in de grond ‘verdwijnen’, maar geven dus een duidelijke indicatie van wat er te wachten staat.