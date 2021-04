Warzone mid-season update nerft Aug

Call of Duty Black Ops Cold War en Warzone hebben een mid-season update gekregen en deze brengt niet alleen een aangename ruimtebesparing, maar verandert ook allerlei dingen in Warzone, waaronder een veelgevraagde nerf voor de Cold War Aug.

Een dag nadat de update al naar Black Ops Cold War kwam, is er ook een vergelijkbare update naar Warzone gekomen. De lijst van patch notes is een stuk kleiner, maar bevat onder andere een nerf voor de Aug, die tot op heden veelvoudig gebruikt werd in Verdansk. Raven heeft namelijk de recoil van het wapen verhoogd, waardoor deze niet meer zo krachtig is bij lange afstanden.

Het is overigens wel een opmerkelijke wijziging, aangezien hetzelfde wapen gewoon net zo krachtig is in de multiplayer van Black Ops Cold War, ondanks dat daar ook al geklaagd werd over hoe ‘OP’ dat wapen is.

Daarnaast brengt de update wat kleinere ‘quality of life’ veranderingen, waaronder de armor plates, die nu wat consistenter als ground loot zullen verschijnen. Dit bevestigt overigens ook wat spelers al eerder vermoeden, namelijk dat de armor plates sinds de toevoeging van Black Ops minder verkrijgbaar leken.

Ook de mini-map krijgt een aantal extra toevoegingen. Zo kunnen spelers ‘gevaren pings’ neerzetten, op dezelfde manier als ze dat in 3D doen. Voorwerpen die gepingd kunnen worden, zullen in sommige gevallen ook een naam bevatten. Ook moet het makkelijker worden om voorwerpen die dichtbij liggen makkelijker individueel te pingen. Tot slot kun je ook al je pings verwijderen door simpelweg de daarvoor bestemmende knop ingedrukt te houden.