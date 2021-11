Warzone map Caldera komt een week later uit

Call of Duty Warzone krijgt in december een gloednieuwe map in de Pacific. Helaas zullen we er een weekje langer op moeten wachten dan gepland.

Activision heeft namelijk zonder opgaaf van reden besloten de map een week later uit te brengen, net als Season 1 van Call of Duty Vanguard. Wellicht dat de controverse rondom Bobby Kotick ermee te maken heeft of dat ze toch nog wat dingen moeten gladstrijken in de map.

De map zal nu op 9 december verkrijgbaar zijn en vanaf 8 december voor degene die Call of Duty Vanguard in huis hebben gehaald. In de eerste seizoen van Vanguard worden niet alleen nieuwe wapens, modi en operators uitgebracht, maar ook nieuwe Zombies-content (waar vele ongetwijfeld op zitten te wachten).

Call of Duty Vanguard is reeds verkrijgbaar voor de pc, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One en Series-consoles.