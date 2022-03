Warzone komt naar mobiele toestellen

Warzone op mobiele toestellen werd aangekondigd op de Call of Duty website. Er staan hier verschillende vacatures voor online.



Deze versie van de populaire battle-royale werd aangekondigd via de Call of Duty blog. Er is niet veel bekend gemaakt hierover. Het is wel op te merken dat het een ambitieus project is. De blog laat dat ook meteen weten.

“We are creating an all-new, AAA mobile experience that will bring the thrilling, fluid and the large-scale action of Call of Duty®: Warzone™ to players on the go.”

De blog is eigenlijk een grote vacature voor de opkomende mobile game. Er wordt vertelt over verschillende rollen die men op zich kan nemen. Denk hierbij aan programeerders, UI artiesten, producenten en product managers. Er is verder geen indicatie van wanneer de game uit zal komen.

Dit zou één van de mobiele Call of Duty ervaringen van volgend jaar kunnen zijn, maar dat is niet zeker. Ondanks de uitgestelde game, zijn er volgend jaar veel plannen voor de populaire first person shooter reeks. Activision gaf aan dat zij in der loop van tijd meer informatie zullen geven.