Warzone en Vanguard Season 2 uitgesteld tot 14 februari

Activision en Raven Software hebben laten weten dat er nog te veel werk zit in het beter maken van Caldera en heeft daarom besloten Season 2 van Warzone en Vanguard uit te stellen tot 14 februari.

Vooral de Battle Royale heeft sinds de introductie van Caldera veel problemen (voornamelijk op consoles). Zo blijft de game in vele gevallen hangen, zijn er veel bugs en komen de bekende problemen als OP guns weer terug.

Dit nieuws komt op een moment dat spelers enigszins in de war zijn over de staat van het spel. Een snelle trip naar de Warzone-subreddit zal talloze berichten laten zien waarin geklaagd wordt over een bepaald aspect van het spel, meestal cheaters of functionaliteit op specifieke platforms. Op de Vanguard-subreddit is het een vergelijkbare scène. Schijnbaar delen ze hun zorgen over bepaalde delen van deze games, maar het lijkt erop dat de ontwikkelaars een aantal van deze problemen willen oplossen voordat ze verder gaan.

We’ve deployed a number of updates, but more needs to be done. Thank you for being patient while we delay the release of Season Two in #Vanguard and #Warzone to prioritize ongoing work to balance and optimize your current gameplay experience.

