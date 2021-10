Warzone en Vanguard krijgen later dit jaar RICOCHET anti-cheat systeem

Activision en Raven Software lijken alles op alles te zetten in de strijd met de cheaters. Warzone en Call of Duty Vanguard zullen namelijk later dit jaar gebruik maken van het nieuwe RICOCHET anti-cheat systeem.

Alhoewel Warzone al sinds release gebruik maakt van (een blijkbaar niet al te krachtige) anti-cheat software, hebben de cheaters voor vele spelers de fun flink verziekt. Als het aan Activision ligt komt daar dus binnenkort verandering in.

De nieuwe software is van de grond af opgebouwd voor de franchise door een nieuw team dat de RICOCHET software ook zal onderhouden. De software zal twee verschillende aspecten bevatten, namelijk een nieuwe backend-gebaseerde update voor een betere infrastructuur en beveiliging en een pc-kerneldriversysteem om hacks direct te detecteren.

Het nieuwe RICOCHET Anti-Cheat-systeem van Call of Duty biedt verbeteringen op serverniveau om backend-beveiliging en bescherming tegen betere hackers te bieden. Het zal beschikbaar zijn wanneer Vanguard op 5 november wordt gelanceerd en later dit jaar met Warzone’s Pacific map arriveert.

In een blogpost van Call of Duty stelt het bedrijf dat “RICOCHET Anti-Cheat een veelzijdige benadering is om bedrog te bestrijden”, waarbij de “nieuwe server-side tools” van het systeem “analyses kunnen controleren om bedrog te identificeren”. Bovendien zal RICOCHET ook zorgen voor “verbeterde onderzoeksprocessen om cheaters uit te roeien”, terwijl het ook werkt aan updates om “de accountbeveiliging te versterken”.

Check voor meer informatie over het systeem CharlieIntel, die uitgebreid in gaat op alle details!