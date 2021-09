Warzone en Black Ops Season 5 mid season update brengt wapens, modi, maps en meer

Net als bij voorgaande in-game seizoenen van Call of Duty Black Ops Cold War en Warzone zal er een grote update voor Season 5 komen.

De update zal vanaf 9 september beschikbaar zijn, maar is al vanaf 7 september binnen te halen in Cold War en een dag later voor Warzone-spelers.

Black Ops Cold War’s multiplayer krijgt een remake van de map Zoo (die ooit als DLC voor de originele Black Ops verscheen). Deze map zal ook meteen een 4/7 playlist krijgen. Ook Demolition zal terugkeren en is eigenlijk hetzelfde als Search and Destroy, maar dan met respawn mogelijkheden.

In Zombies krijgt Outbreak een nieuwe regio: Armada. Deze is gebaseerd op de multiplayer-map met dezelfde naam. Naast de nieuwe zone is er ook een nieuw Outbreak World Event. Dit neemt de vorm aan van een nieuw kisttype, beschikbaar in alle Outbreak-regio’s. De blogpost vermeld niet wat spelers kunnen verwachten van de zwarte kist, maar liet doorschemeren dat het de uitrusting van spelers zal versterken.

Dat is niet eens het einde van Outbreak-content, want de update halverwege het seizoen introduceert ook een tijdelijk evenement genaamd Survival. Dit evenement begint naast het The Numbers-evenement in Warzone (meer daarover hieronder) en verandert Outbreak in een hardcore survival-ervaring.

Spelers spawnen alleen met een Field Upgrade en een 1911-pistool. Je moet nog steeds het hoofddoel voltooien en ofwel exfil of warp, maar je zult dit doen onder de effecten van een aantal straffende modifiers. Sommige daarvan bevatten een uitgeschakelde minikaart, gecodeerde HUD en meer.

Je regenereert HP niet automatisch nadat je schade hebt opgelopen in Survival. In plaats daarvan moet je voedsel oppikken om te genezen. Er zijn vier “zeldzaamheden” die je kunt tegenkomen, die je genezen van 50 tot 150 pk. Het hoogste niveau geneest voor 200HP en biedt 1HP per seconde voor 60 seconden.

Treyarch is ook de standaard zombies niet vergeten. De nieuwe update introduceert de Rampage Inducer, een nieuwe Essence-bus in het startgebied die de standaard moeilijkheidsgraad tijdelijk opvoert tot waanzin op Cranked-niveau – op voorwaarde dat iedereen in het team het daarmee eens is. Dit betekent in wezen dat zombies veel sneller zullen spawnen en krachtiger worden tot ronde 20.

Nieuwe Warzone modi

Warzone krijgt aan het begin van het middenseizoen een nieuwe modus: Clash. Deze modus is eigenlijk TDM, waarbij twee teams van 50 spelers het tegen elkaar opnemen in een race om 500 punten te behalen, met respawns ingeschakeld.

Later in het seizoen begint Iron Trials ’84. Deze modus geeft Warzone een hardcore twist. De gezondheid van spelers wordt verhoogd, maar de regeneratie wordt verminderd. Gratis loadout drops zijn verwijderd, dus je moet ze kopen bij Buy Stations, waar ze overigens nog meer geld kosten.

De Gulag blijft, maar de wapenselectie zal zeer beperkt zijn. Je zult alleen moeilijker te gebruiken wapens tegenkomen. Als je wint, mag je terugkeren met het wapen waarmee je gewonnen hebt. De blog duidde ook op andere veranderingen in het milieu, maar details zijn op dit moment schaars.

Het Numbers Event is het grootste item op het ticket voor Warzone. Het evenement begint op 21 september en de mobiele zenders rondom Verdansk beginnen met het uitzenden van Numbers. Als je met ze communiceert, krijg je $ 2.000 om te gebruiken in de huidige wedstrijd. Elke interactie daarna levert een exclusieve beloning op, zoals calling cards, charms, XP bonussen en stickers.

Wanneer het evenement begint, vind je ook een nieuwe beloningstrack die unieke items biedt in zowel Warzone als Black Ops Cold War.

Eindelijk komen er nieuwe skins voor beide games. De meest prominente daarvan is Judge Dredd, een skin voor Warsaw Pact’s Beck.