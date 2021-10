Warner Bros werkt aan Super Smash-achtige brawler genaamd Multiversus?!

Er zijn diverse media die melden over mogelijke leaks bij Warner Bros. De uitgever zou namelijk aan een Super Smash Bros-achtige fighter werken onder de (code)naam Multiversus.

Er wordt al een paar dagen gespeculeerd over de game Multiversus op Reddit, maar nu claimt ook ‘industry insider’ Jeff Grub over een dergelijke game gehoord te hebben. Er werd zelfs een video van de game online gegooid, maar uiteraard door Warner Bros verzocht om weer offline te halen, maar hiermee werden de geruchten min of meer bevestigd.

Later werd er ook een handelsmerk gespot die door Warner Bros is vastgelegd, waardoor de uitgever het bestaan van de game niet meer kan ontkennen. Vandaag zijn er weer nieuwe details van de game gelekt en dit keer zijn het de personages die hun opwachting in de vechtgame zullen maken.

Zo worden Gandalf uit the Lord of the Rings, Mad Max, Arya uit Game of Thrones, Tom en Jerry, Fred Flintstone, Johnny Bravo, Batman, Finn en Jake uit Adventure Time, Bugs Bunny, Shaggy uit Scooby Doo en Rick uit Rick and Morty genoemd. Sommige van deze personages zullen ook alternatieve skins hebben, zoals Think Pickle Rick en een piratenversie van Tom en Jerry.

Er wordt gemeld dat er meer personages naar de game zullen komen door middel van betaald DLC en LeBron James zou een van de eerste kunnen zijn die via deze manier naar de game komt.

The developer of Multiversus is unknown, and Warner has yet to announce the game, maar gezien de leaks lijkt dat niet lang meer te duren. Het heeft er echter wel alle schijn van dat dit wel eens een van de games kan zijn die tijdens de Video Game Awards onthuld had moeten worden. Wellicht dat men de game eerst officieel aankondigt om de grote onthulling voor de show te bewaren. Hoe dan ook zullen wij dit op de voet blijven volgen!