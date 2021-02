Warner Bros krijgt patent op het Shadow of Mordor Nemesis systeem

Het heeft ongeveer vijf jaar geduurd, maar Warner Bros heeft eindelijk het patent gekregen op het Nemesis systeem van Middle-Earth: Shadow of Mordor.

In een verslag van IGN is naar buiten gekomen dat het US Patent and Trademark Office op 3 februari 2021 het patent erkent heeft dat vanaf 23 februari ingaat en geldig is tot 2035.

Warner Bros. probeert al sinds maart 2015 een patent te krijgen op het Nemesis systeem. In september 2014 introduceerde Monolith Studios het systeem in hun succesvolle actie-avontuur game Middle-Earth: Shadow of Mordor.

Het patent is omschreven als “Nemesis personages, nemesis forten, sociale wraakacties en volgers in computerspellen”. Deze is nu officieel toegekend aan Warner Bros Entertainment Inc. De status van het patent is op dit moment nog “in afwachting”, maar zal naar verwachting binnenkort ge├╝pdatet worden.

Eerder is in 2019 het patent afgekeurd, maar Warner Bros heeft doorgezet en kreeg in oktober 2020 een “Notice of Allowance”. Dit betekend dat Warner Bros de afwijzingen heeft kunnen overkomen en dat de USPTO de uitvinding kwalificeert als patent.

Uit de industrie komen echter een hoop negatieve reacties op het patent van Warner Bros. Zo vinden een hoop ontwikkelaars dat Nemesis gebouwd is op bestaande game systemen en daardoor helemaal niet zo origineel is als Warner Bros claimt.

Nu het patent is bemachtigd lijkt de volgende vraag te zijn wat ermee gedaan wordt. Wellicht een nieuwe Middle-Earth game, Batman, of wellicht Harry Potter?

Wat vinden jullie van het Nemesis systeem patent van Warner Bros? Vinden jullie het terecht dat zij hier eigenaarschap op hebben gekregen? Laat hieronder een reactie achter!