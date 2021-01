Het lijkt erop dat Warner Bros hun focus bij toekomstige games op het live service model gaat leggen.

Een stage-advertentie op de carrièresite van Warner Bros. Home Entertainment, dat toezicht houdt op de uitgeverij en ontwikkeling van games: Warner Bros. Interactive Entertainment, heeft een interessant inzicht opgeleverd in hoe de uitgever naar de aankomende games kijkt.

De advertentie die gespot werd door MauroNL is voor een MBA-stagiair in de productie van games die bij de productieafdeling komt.

De pagina heeft de gebruikelijke informatie over functie-eisen, pluspunten en wat de kandidaat van dag tot dag gaat doen. Het interessante deel komt uit de inleidende paragraaf.

“WBIE is momenteel betrokken bij een verscheidenheid aan nieuwe projecten, variërend van casual games tot kerngames met onze bekende franchises op alle platforms (console, digitaal, mobiel) met een sterke focus op live service.”

De pagina biedt geen specifieke details, maar het is veilig om te zeggen dat games die momenteel in de maak zijn bij Warner Bros’ eigen studio’s, evenals die van het bedrijf, zullen een vorm van live-service bieden. Dit betekent niet noodzakelijk dat alle games altijd online Destiny-likes zullen zijn. Het betekent gewoon dat Warner van plan is om ze maanden en jaren na de lancering in leven te houden met nieuwe inhoud, terugkerende evenementen en waarschijnlijk op de een of andere manier microtransacties.

We weten dat Warner Bros nu aan games als Suicide Squad, Gotham Knights en Hogwarts werken. Deze game lijken wat dat betreft de ideale kandidaat voor dit model, al is het maar in de vorm van DLC. Ook Back 4 Blood wordt door de uitgever op de markt gebracht en zou ook wel eens een game kunnen worden die jaren na release nog van content voorzien kan worden. Wat denken jullie? Is dit een goed teken?