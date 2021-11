Warner Bros. Games kondigt MultiVersus officieel aan

Warner Bros. Games heeft vandaag MultiVersus aangekondigd: een gloednieuw en free-to-play platformvechtspel, waarin teams het tegen elkaar opnemen in 2-tegen-2-teamverband, met een groeiende lijst aan iconische personages en legendarische universums.

De wereldwijde release van MultiVersus, ontwikkeld door Player First Games, wordt in 2022 verwacht voor PlayStation 5 en PlayStation 4-Xbox Series X|S-, Xbox One-consoles en pc, met volledige cross-play-ondersteuning, dedicated server-based rollback-netcode en seizoenen vol content. Registreer je nu alvast voor de aankomende speltests via MultiVersus.com.

MultiVersus bevat een hele hoop populaire helden en personages om mee samen te werken of tegen te strijden in epische gevechten, waaronder Batman, Superman, Wonder Woman en Harley Quinn (DC-superhelden en DC-superschurken); Shaggy (Scooby-Doo); Bugs Bunny (Looney Tunes); Arya Stark (Game of Thrones); Tom en Jerry; Jake the Dog en Finn the Human (Adventure Time); Steven Universe en Garnet (Steven Universe); een buitengewoon origineel wezen genaamd Reindog; en nog veel meer.

Wedstrijden hebben een sterke nadruk op online coöperatieve gameplay, waarin elke vechter is uitgerust met een uitgebreid aantal gevechtsmechanismen die kenmerkend zijn voor de frisse kijk van het spel op 2-tegen-2-gevechten. De strijders kunnen hun bewegingscombinaties aanpassen en op dynamische wijze combineren met andere personages terwijl ze strijden om de heerschappij. Van Wonder Woman en haar Lasso of Truth-aanval die onverwachts wordt gekoppeld aan Shaggy en zijn sandwich-projectiel, tot Arya Starks gezichtsveranderende vermogen dat Supermans laservisie aanvult: alles is mogelijk dankzij verrassende teamcombinaties en matchups. De leuke multiplayer-knokpartijen kunnen plaatsvinden in verschillende hernieuwde omgevingen uit verbluffende werelden, zoals de Batcave van Batman, de boomhut van Jake en Finn en vele andere. Verder bevat MultiVersus intense 1-tegen-1-gevechten en een free-for-all-modus voor 4 spelers, waarin slechts één speler kan winnen.

“Met MultiVersus creëren we een onmiskenbaar competitief spel, waarin spelers een uitgebreide lijst van populaire WarnerMedia-franchises kunnen combineren voor ultiem speelplezier,” aldus David Haddad, President van Warner Bros. Games. “We werken samen met het talentvolle team van Player First Games aan een free-to-play online platformvechtspel met vele bekende en door fans geliefde personages, van Wonder Woman en Bugs Bunny tot Shaggy en Arya uit Game of Thrones. En dit is slechts het begin, aangezien we werken aan nieuwe seizoenen en spelcontent.”

“MultiVersus is een droomproject voor het team van Player First Games en we zijn verheugd het spel officieel te kunnen onthullen,” aldus Tony Huynh, CEO en medeoprichter van Player First Games. “MultiVersus is volledig vanaf de basis ontwikkeld als coöperatief, sociaal spel waarin samenwerking en strategie centraal staan. Verder streven we naar een eersteklas online gameplay met behulp van een dedicated server-based rollback-netcode, zodat vrienden en vijanden het probleemloos tegen elkaar kunnen opnemen met onze uitgebreide lijst aan personages.”

Bovendien verleent een groot aantal sterren hun stem aan MultiVersus, waaronder Kevin Conroy (Batman: The Animated Series, Batman: Arkham-serie) als Batman, George Newbern (Justice League vs. the Fatal Five, Injustice 2) als Superman, Abby Trott (Carmen Sandiego) als Wonder Woman, Tara Strong (Batman Ninja, Batman: Arkham-serie) als Harley Quinn, Matthew Lillard (Scooby-Doo) als Shaggy, Eric Bauza (Looney Tunes Cartoons) als Bugs Bunny, Maisie Williams (Game of Thrones) als Arya Stark, John DiMaggio (Adventure Time) als Jake the Dog, Jeremy Shada (Adventure Time) als Finn the Human, Daniel DiVenere (Spirit Riding Free) als Steven Universe, Estelle (Steven Universe) als Garnet en Andrew Frankel (Jellystone) als Reindog.