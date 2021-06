Warner Bros Games gaat onder Discovery verder

Het lijkt erop dat het Warner Bros Games gedeelte geheel onder Discovery wordt verplaatst. Hiermee lijken de studios vooralsnog gewoon veilig verder kunnen gaan.

De afgelopen maanden is er veel gespeculeerd over de toekomst van de studios van Warner Bros. Zo zouden diverse partijen geïnteresseerd zijn, maar besloot Warner Bros toch verder te gaan met studios als Rocksteady, TT Games en Monolith. Echter werd er onlangs weer gesproken over een mogelijke herschikking, waardoor een deel van de studios op zoek zou moeten naar een nieuwe uitgever.

Hier lijkt dus ook een stokkie voor gestoken te zijn, want het hele games-gedeelte van Warner Bros wordt nu onder de hoede van het Discovery gedeelte geplaatst.

Dit is allemaal afhankelijk van de gebruikelijke goedkeuringen van de regelgevende instanties, maar het lijkt erop dat de WB Games-teams samen onder dezelfde vlag zullen blijven. WB Games bezit en exploiteert 11 gamestudio’s die alles ontwikkelen en publiceren, van grote AAA-projecten tot mobiele gratis te spelen games.

Rocksteady, NetherRealm, Monolith, TT Games, Avalanche Software, WB Games Montreal, WB Games Boston, WB Games Los Angeles, WB Games San Francisco, WB Games San Diego en WB Games New York zijn die teams. Afgezien van het noemen van WB-games, vermeldt het persbericht geen specifieke plannen voor de groep.