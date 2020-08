Warner Bros gaat aanstaande zaterdag nieuwe Batman game onthullen

Warner Bros heeft de planning voor DCFanDome bekendgemaakt. Daarin is te zien dat Warner Bros Montreal hun Batman game gaat aankondigen en wordt de naam van de Suicide Squad game bevestigd.

Aanstaande zaterdagavond/ nacht vindt het DCFanDome event online plaats en daar worden niet alleen games onthuld, maar ook de (komende) films komen voorbij. Om 19:30 onze tijd zal Warner Bros Montreal hun game onthullen. We weten van de talloze teasers dat het hier om een nieuwe Batman-game gaat.

Warner Bros Montreal is overigens geen onbekende ontwikkelaar als het om Batman-games gaat. Eerder ontwikkelde deze studio namelijk Batman Arkham Origins en Arkham City Origins voor de Wii U.

Daarnaast staat er ook nog de onthulling van de Suicide Squad game van Rocksteady op de planning. Voor degene die dit live willen volgen, zal het echter wel een latertje worden. De panel van 20 minuten staat namelijk om 2:10 gepland!

Er wordt in de planning overigens met geen woord gerept over een mogelijke Injustice 3 onthulling. Er staat overigens nog wel een TBA (To Be Announced) om 00:50 tussen, wellicht dat dit het plekje is voor deze game.

Het DCFanDome event vindt in de avond/nacht van zaterdag 22 op 23 augustus plaats. Blijven jullie op om de onthulling van de Suicide Squad game live te volgen?