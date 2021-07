Warhammer 40.000: Darktide uitgesteld naar lente van 2022

Ontwikkelaar Fatshark heeft via Twitter bekendgemaakt dat Warhammer 40.000: Darktide niet meer dit jaar zal uitkomen, maar pas in de lente van volgend jaar.

In het Twitterbericht staat dat de studio hun best hebben gedaan om de co-op shooter in het Warhammer 40K universum nog op releasedatum uit te brengen, maar dat ze simpelweg meer tijd nodig hebben. Ze geven hierbij aan dat de Covid-19 pandemie hier de schuldige aan is, omdat dit het ontwikkelproces bemoeilijkt. Verder bedankt de Zweedse ontwikkelaar alle steun die ze momenteel ontvangen en hopen ze dat we de Hive Tertium zullen betreden volgend jaar.

An update on Darktide’s launch window pic.twitter.com/kY0GjmpZuu — Warhammer 40,000: Darktide (@Darktide40K) July 15, 2021

Warhammer 40.000: Darktide speelt zich af de hive city Tertium. Een hive city is een stad in het Warhammer 40.000 universum waarin miljoenen of zelfs miljarden mensen in wonen. Het gaat om een co-op spelers waarin maximaal vier spelers het zullen opnemen tegen de Admonition. Dit zijn mensen die de Chaos god Nurgle aanbidden, de God der plagen en ziekten. Het zal niet de eerste keer zijn dat Fatshark een dergelijke game uitbracht: ze zijn ook de studio achter de welbekende Warhammer The End Times: Vermintide serie.