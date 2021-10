Wanted: Dead is een zeer interessante actie-game van voormalig Ninja Gaiden-ontwikkelaars

Tijdens de Tokyo Games Show heeft 110 Industries een hack-and-slash game van voormalig Team Ninja-medewerkers onthuld. In de trailer van Wanted: Dead vliegen de armen en benen in ieder geval in de rondte!

Wanted Dead is een van de games die de uitgever heeft laten zien en is qua gameplay een combinatie van melee actie en een shooter. De sci-fi-game die in 2022 naar pc, PS5 en Xbox Series X/S komt, is ontwikkeld door een team van voormalige Team Ninja-medewerkers, die onder meer Ninja Gaiden, Dead or Alive hebben gemaakt en, zoals de trailer graag aangeeft, Dead or Alive Xtreme Beach volleybal.

Wanted: Dead speelt zich af in een toekomstig Hong Kong waar synthetische stoffen en mensen met synthetische vervangingen worden gediscrimineerd, terwijl de wereld verschuift naar meer “orthodoxe” opties, waardoor synthetische stoffen minderwaardig werk gaan doen.

In de game stappen spelers in de schoenen van Hannah Stone, de leider van een buitengerechtelijke taskforce die rondgaat om ledematen van mensen af ​​te hakken (en af ​​en toe neer te schieten). De game is geïnspireerd op een heleboel actiegrootheden. Hoewel het schieten er een beetje stijf uitziet, leent melee-gevechten een beetje van Metal Gear Rising; met een indrukwekkend verminkingssysteem en enkele vloeiende animaties.

In het persbericht benadrukten de ontwikkelaars de “coole slow-motion-sequenties” van de game en voegden een Wilhelm-schreeuw toe in de trailer, zodat je weet dat hun hart op de juiste plaats zit.

Er is ook deze andere video voor een ietwat ongemakkelijke kookshow in het universum, met in de hoofdrol niemand minder dan Stefanie Joosten (Quiet) van Metal Gear Solid 5, die ook met dezelfde uitgever werkt aan een mech-actiegame.