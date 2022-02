Waarvoor worden scart kabels nog gebruikt?

Je ziet ze tegenwoordig niet vaak meer: scart kabels. Maar in de jaren negentig waren deze kabels de manier om een apparaat met je televisie te verbinden. Mogelijk kom je de aansluiting toch nog tegen op een oude spelcomputer of DVD-speler.

Tegenwoordig zijn er allerlei moderne manieren zoals HDMI om een veel betere kwaliteit te verkrijgen, maar als je in een nostalgische bui bent kun je je oude Nintendo toch nog met een scart kabel aansluiten op je televisie, mits je televisie dat ondersteunt.

Wat kun je met een scart kabel?

Een scart kabel is tegenwoordig vooral een kabel van vroeger. Deze kabel gebruik je dus niet meer om je apparatuur mee aan te sluiten, want daar zijn moderne technieken zoals HDMI en Display Port voor. Dergelijke aansluitingen geven een veel beter beeld vanwege het grotere kleurbereik en de hogere resoluties. Toch wil dat niet zeggen dat een scart kabel compleet nutteloos is. Je kunt er bijvoorbeeld nog je oude game console mee aansluiten op je televisie, als je televisie deze aansluiting nog heeft.

Heb je dus oude apparaten in je woning staan? Dan kan het zijn dat je deze kabel nog nodig hebt, omdat daar geen moderne technieken voor mogelijk zijn.

Scart kabel of VGA?

Een scart kabel lijkt wel op een VGA-kabel, maar dit zijn toch twee verschillende kabels. Het verschil zit vooral in het soort informatie dat de kabel uit kan uitwisselen. Dit soort kabel gebruik je om audio en video tegelijkertijd te versturen. Bij een VGA-kabel zal het nooit mogelijk zijn om audio te versturen, want deze kabel ondersteunt alleen video. Waar je een scart kabel vooral gebruikt voor het aansluiten van audio- en video-apparatuur op je televisie, is VGA bedoeld voor beeldschermen. Bijvoorbeeld om een oude laptop of oude computer aan te sluiten op een ouder model beeldscherm.

De vervanger van scart

Tegenwoordig zie je de ouderwetse kabel bijna niet meer. Maar toch kun je deze kabels op sommige plekken nog steeds kopen. Je kunt de kabels immers nog steeds gebruiken om je oude apparatuur mee aan te sluiten. In de jaren negentig bracht deze kabel een hoop handigheid met zich mee, omdat je zonder al te veel kabels audio én video tegelijkertijd kon verzenden naar een ander apparaat. Tegenwoordig kan dat ook prima, met een veel betere kwaliteit in zowel audio als televisie. Daar zijn verschillende kabels voor uitgevonden. De meeste moderne televisies zijn bijvoorbeeld uitgerust met een HDMI-aansluiting, of zelfs meerdere aansluitingen.

Er is ook een vervanger voor de VGA-kabel: met een Display Port-kabel sluit je je computer of laptop aan op één of meerdere beeldschermen.