Waarom Mario Party Superstars beter is dan Super Mario Party

Nog maar eventjes wachten tot er een geweldige Mario Party game uitkomt, namelijk Mario Party Superstars. De vorige Mario Party game van Nintendo, Super Mario Party, is er niets bij.

Mario Party Superstars is beter dan Super Mario Party

Op 29 oktober verschijnt Mario Party Superstars, een ode aan de allereerste party games op de Nintendo 64. Er zijn verschillende redenen waarom ik deze game beter vind dan de voorganger op de Nintendo Switch. De franchise heeft namelijk verschillende transformaties ondergaan en helaas niet altijd op een positieve manier.

De speelborden zijn uitgebreider

In Mario Party Superstars keren er vijf borden terug van de eerste Mario Party games. Voor mensen die geen eerdere games uit de franchise hebben gespeeld zal dit even wennen zijn. De borden zitten namelijk vol met veel frustrerende eigenschappen. In de trailer is bijvoorbeeld te zien hoe je door één straal in Space Land al je munten kunt kwijtraken. Dit is maar een voorproefje van wat er allemaal nog meer gebeurd op deze speelborden. Als Nintendo de regels hetzelfde heeft gelaten als op de Nintendo 64, zal het ook meer moeite kosten om sterren te bemachtigen. Op deze borden kostten sterren altijd 20 munten en verplaatste de ster zich daarna meestal.

In Super Mario Party gebeurde er eerlijk gezegd vrij weinig op de speelborden. Er was op ieder bord wel een groen uitroepteken, waardoor er iets in de wereld veranderde. Echter zorgde het vaak niet voor een dramatische kanteling in scores. Het was allemaal wat simpel en veilig. Daarnaast was het vrij makkelijk om sterren te kopen en was het muntensysteem eigenlijk gehalveerd in waarde. Dat vond ik persoonlijk erg storend. Ik wil 100 of misschien wel 200 munten kunnen verzamelen. Hoe meer, hoe beter!

Geweldige minigames

Het is misschien niet helemaal eerlijk, maar toch. De eerste Mario Party games hadden echt veel onvergetelijke minigames. In de trailer komt er een hele beroemde voorbij; de facelift. Een minigame waarbij je een gezicht moet vervormen naar het geplaatste voorbeeld. Het leverde altijd fanatieke momenten op. Net als bij games waarbij je zo snel mogelijk een ballon moest opblazen of touwtjespringen. Vaak richtten deze minigames zich op de strijd tussen spelers onderling. Het haalde vaak de bloed onder mijn nagels vandaan als er iemand NET iets beter was dan ik.

Super Mario Party heeft ook van deze minigames en er zitten zeker ook originele tussen. Ik vind bijvoorbeeld de minigame waarbij je het mooist op de foto moet staan erg leuk of waarbij je de Joy-Con bewegingsbesturing moet gebruiken om te winnen in een race. Er zitten echt leuke en innovatieve minigames tussen, alleen mag het allemaal veel competitiever. Als iemand wint, mogen er muntjes van de tegenstander af in plaats van dat iedereen, ook bij verlies, nog munten krijgt.

Online is meteen, zoals het hoort!

Ze hebben het bij Nintendo gelukkig begrepen; wij willen online tegen elkaar kunnen spelen. Ik vond het ongelooflijk dat er bij Super Mario Party geen online mogelijkheid was om tegen elkaar een volledig potje Mario Party te kunnen spelen. Gelukkig is dit ondertussen met een update wel opgelost, maar toch. Het was voor mij een reden om de game snel weer te verkopen.

In Mario Party Superstars loopt het over van de online mogelijkheden als we de trailer mogen geloven. Er is bijna niets wat niet online kan en dat is geweldig. Ik kan niet wachten om online tegen vrienden of tegen onbekenden een volledig potje te spelen. Uiteraard ben ik benieuwd naar de uitwerking, maar het ziet er allemaal al veelbelovend uit. Aan de borden en de minigames zal het in ieder geval niet liggen.

Super Mario Party 2 mag snel komen

Ik hoop echt dat Mario Party Superstars veel zal verkopen vanaf 29 oktober. De basisformule zit goed en daar hoeft echt niets aan veranderd te worden. Natuurlijk is het goed dat een ontwikkelaar probeert om te vernieuwen, maar helaas was dat bij deze franchise vaak op de verkeerde manieren. Voor mij is Mario Party Superstars vooral een feest van herkenning. Daarom kan ik niet wachten op een volgend nieuw deel in de franchise. Super Mario Party 2 mag grotere borden hebben en de beste minigames die we overal en met iedereen kunnen spelen. Let’s-a-go!