Waarom een VPN voor tijdens het gamen?

Gaming is helemaal in! Met de nieuwe releases van zowel de Xbox als de Playstation wordt er wederom een grote stap gezet naar een nóg betere ervaring. Toch kun jij ook zelf je game-ervaring verbeteren met het gebruik van een VPN. Deze biedt namelijk een aantal belangrijke voordelen. Ook benieuw naar wat deze voordelen inhouden? Lees dan snel verder!

Het verhaal doet vaak de ronde dat een VPN jouw verbinding trager gaat maken, aangezien de data die je verzendt en ontvangt er langer over doet om bij de server terecht te komen. Toch is dit lang niet altijd het geval, mede doordat de beste VPN aanbieders gebruikmaken van een groot aantal servers in veel verschillende landen. Hierdoor wordt de vertraging tot een minimum beperkt.

Nieuwste releases als eerste spelen

Allereerst stelt een dergelijke applicatie of programma je in staat om als eerste te beschikken over de nieuwste games en releases. Game je namelijk via een VPN-verbinding, dan neemt jouw console de locatie aan van de server waarmee is verbonden. Ben je dus verbonden met een server in Amerika, dan kun jij beschikken over games die in Amerika wél, maar in Europa nog niet verschenen zijn. Hierdoor kun jij alvast een voorsprong nemen op jouw gamende vrienden!

Blijf anoniem

Een tweede voordeel is dat een VPN je in staat stelt om anoniem te blijven tijdens het gamen. Hierdoor voorkom je dat anderen te weten komen wie je bent en van waaruit je aan het gamen bent. Er zijn al meerdere verhalen dat verliezende gamers, zeker als het om grote geldbedragen gaat, de winnende gamer komen opzoeken of stalken. Maak je gebruik van een VPN, dan stuit de verliezende gamer op het IP-adres van de server. Hierdoor blijf jij zelf buiten schot!

Dataveiligheid

Naast het hierboven beschreven aspect van fysieke veiligheid, is natuurlijk ook online veiligheid van belang. Dit is voor veel mensen de reden om een dergelijke applicatie te installeren. Het kan dus ook voor jou als gamer diverse voordelen bieden. Hackers zijn erop gericht om datalekken bij ontwikkelaars te achterhalen en deze te gebruiken om persoonlijke data van consumenten te bemachtigen. Een VPN biedt hierin een uitstekende oplossing, aangezien de data die jij uitwisselt met de server wordt versleuteld.

Dit zorgt ervoor dat hackers niet bij jou persoonlijke data kunnen komen. De focus van hackers ligt daarnaast vooral op mensen die géén gebruikmaken van een VPN, aangezien deze data gemakkelijk te achterhalen is. Hierdoor blijf jij buiten schot.

Ook onderweg gamen

Gamers, zeker de professionele, reizen ook steeds vaker. Toch is het voor hen ook belangrijk om altijd veilig te kunnen gamen. Ook het hervatten van de game waar men gebleven is, is van belang. Dit kan door middel van een VPN. Game je normaal vanuit Nederland, maar bevindt je je in het buitenland? Dan kun je verbinding maken met een VPN Nederland, zodat je gewoon verder kunt gaan waar je gebleven bent! En als pluspunt kun je dit ook nog eens volledig veilig doen, zonder je zorgen te maken over je fysieke én online veiligheid!

Er zijn dus verschillende redenen waarom een VPN voor gamers enorm handig is. Naast dat je overal veilig en effectief kunt blijven gamen, kun jij ook eerder over games beschikken dan jouw gamende maten! Ook de anonimiteit is een aspect dat voor gamers vaak als aantrekkelijk wordt beschouwd.