Waan je terug in de jaren 80 met Narita Boy

Fan van de jaren 80? Misschien is het dan een goed idee om het veelbelovende Narita Boy goed in de gaten te houden.

De game van Studio Koba zal aankomende lente te verkrijgen zijn. Om ons alvast lekker te maken heeft de studio samen met uitgeverij Team17 daarom alvast een trailer voorgeschoteld.

Narito Boy is een actie-platformer waarin het gelijknamige hoofdpersonage met behulp van een krachtig zwaard de nodige vijanden een kopje kleiner dient te maken. Verwacht vloeiende actie en de nodige pompende synthesizermuziek.

Een vaste releasedatum voor Narita Boy is er nog niet. Wel is bekend dat de game uit zal komen voor PlayStation 4, Xbox One (ook via Game Pass), Nintendo Switch als de pc.