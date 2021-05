Vrachtwagens domineren niet langer Warzone solo’s

Call of Duty: Warzone spelers kennen de vrachtwagens als ‘Bertha’ en degene die weleens solo spelen, zijn ze ongetwijfeld vaker tegengekomen dan hen lief is. Gelukkig heeft Raven, na maanden van dominantie, een verbetering doorgevoerd.

De ‘Bertha’s’ werden de laatste maanden gezien als de ‘meta’ voor solo games. Immers konden spelers op een vrij eenvoudige wijze uit een gevecht vluchten of deze gebruiken om de vijanden simpelweg omver te rijden. Vooral in de laatste zones werd er vaak geconstateerd dat het meer een demolition derby werd dan een gevecht tussen soldaten.

Raven Software heeft een oplossing bedacht hiervoor door het aantal ‘Bertha’s’ dat spawnt in Solo’s te verminderen naar vijf per match. Dat waren er anders tussen de 16 en 20! Hiermee hoopt de ontwikkelaar te voorkomen dat deze wagens minder vaak gebruikt worden of het simpelweg niet halen tot ver in de game.

Daarnaast heeft de ontwikkelaar in dezelfde update voor gezorgd dat de voertuigen schade doen bij teamgenoten. Ook zijn er weer een aantal wapens generfd/ gebufft. Zo lijkt er een einde te komen aan de dominatie van de CR-56 AMAX en is de FARA zowel generfd (op korte afstanden) als gebufft (op de langere afstanden). Hiermee lijkt de ontwikkelaar een concurrent voor de AMAX te maken. Voor de volledige lijst met patchnotes verwijzen we je naar de officiƫle blog.