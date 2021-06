Sony heeft op het PlayStation Blog een aantal updates en releasedata van VR-games onthuld, maar ook werd daar een nieuwe gameplay-trailer van de VR FPS Fracked getoond.

De game is ondergetekende helemaal ontgaan, maar is blijkbaar al in maart onthuld. Het is een first person shooter in een celshaded stijltje. We hoeven ook niet lang op de game te wachten, want de shooter van nDreams zal nog deze zomer naar de PlayStation VR komen.