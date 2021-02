Voorraden PlayStation 5 blijven dit jaar nog minimaal

Sony is door een tekort aan halfgeleiders niet in staat aan de vraag naar de PlayStation 5 te voldoen en dit zal waarschijnlijk dit jaar nog aanhouden.

In een gesprek met de Britse krant de Financial Times laat Jim Ryan, de CEO van de gamingdivisie van Sony, weten dat er nog maandenlang tekorten zullen zijn in de voorraden van de PlayStation 5.

Aan het Duitse Die Welt zou Ryan hebben gemeld dat Sony de focus voornamelijk op de Europese markt gaat leggen wat betreft het aanvullen van de voorraden. In de maanden november en december vlogen er al 4,5 miljoen exemplaren van de consoles over de toonbank. Dit had volgens het bedrijf een stuk meer kunnen wezen als er geen problemen waren met het aanvullen van de voorraden.

Deze problemen, die mede zijn ontstaan door de pandemie, zorgen er echter wel voor dat concurrent Nintendo met hun Switch wel weet te profiteren naar de hoge vraag naar consoles. Ook concurrent Microsoft lijkt vooralsnog niet geheel aan de vraag naar hun consoles te kunnen voldoen.

Degene die nog geen PlayStation 5 hebben, zullen dus geduldig af moeten wachten en zich veelvuldig aan moeten melden bij de diverse aanbieders. Hebben jullie al een PlayStation 5 weten te scoren? Laat het ons vooral weten in de reacties!