Voormalig PlayStation-topman verwacht budgets van ruim 200 miljoen

Waar het bij films redelijk normaal is om budgets van honderd miljoen of meer, lijkt het ook in de gamesindustrie die kant op te gaan.

Volgens Shawn Layden, een van de mannen die verantwoordelijk was bij Sony, zullen de budgets voor games richting de 200 miljoen stijgen. Hoewel dit goed voor ons lijkt, zal dit juist ten koste gaan van innovatieve ideeën en meer games sequels/ spin-offs krijgen.

“Wat daar gebeurt, is dat je 3-4 silo’s met games of gametypes hebt die blijven bestaan, en dat de variatie eruit wordt geperst”, maakt Layden zich zorgen.

Zoals interviewer Jason Schrier opmerkt, speelt het huidige triple-A-gamelandschap zich al op precies deze manier af, met jaarlijkse sequels in franchises zoals Call of Duty en Madden die het landschap op papier zetten. En zoals hij ook opmerkt, was Layden een van de mensen die aan het roer stond terwijl deze trend groeide, hoewel Layden niet bereid is de verantwoordelijkheid op te eisen.

In plaats daarvan probeert hij deel uit te maken van de remedie met zijn nieuwe bedrijf, Streamline Media Group, dat begint met het democratiseren van game-ontwikkeling en het openhouden van de deur voor iedereen: “Mijn doel in de laatste handeling van mijn carrière is echt om meer mensen in het maken van games, meer mensen van over de hele wereld, [en] meer mensen laten genieten van gamen.”

Layden was tot september 2019 verantwoordelijk voor de PlayStation Studios toen hij eigenlijk uit het niets besloot ermee te stoppen en sindsdien eigenlijk niks meer van hem hebben vernomen.

Momenteel zit Shawn Layden in de adviesraad van Streamline Media Group, een gameservicebedrijf. Ondertussen blijft PlayStation maar doorgaan, met een blik op de toekomst van het PS5-platform op 9 september.