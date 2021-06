Voormalig Call of Duty Zombies game director werkt samen met Sony aan nieuw IP

Sony gaat een samenwerking aan met een voormalig Call of Duty Zombies game director voor een nieuwe AAA IP.

Tijdens Summer Game Fest werd de nieuwe studio Deviation Games onthuld, dat wordt geleid door Dave Anthony en Jason Blundell, beide bekende heren bij Call of Duty. De grote verrassing was dat de twee heren een samenwerking met Sony hebben en daardoor volledige creatieve vrijheid krijgen.

Naast de bevestiging dat het eerste project van de studio gebaseerd zal zijn op een nieuwe IP, onthulde het paar geen details over de aankomende game, maar zei alleen dat het een “baanbrekend” nieuw actiespel gaat worden.

“We maken gebruik van wat we in onze collectieve decennia hebben geleerd bij het maken van games, maar we willen ook iets fris en boordevol innovaties maken zoals je nog nooit eerder hebt meegemaakt”, zegt CEO Dave Anthony, die ervoor kiest om details te bewaren. voorlopig onder de pet.

“We zijn niet bang om te zeggen dat onze ambities super hoog zijn: we zijn van plan om een ​​enorme, content-rijke game te maken met een focus op veel actie en veel energie, maar laten we het hierbij laten voor nu en hopelijk duurt het niet lang meer voordat we meer kunnen delen.”

Deviation Games is geen klein team, met meer dan 100 en groeiende ontwikkelaars – dus het klinkt alsof dit een grote studio gaat worden.