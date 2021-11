Voormalig Bioware schrijver ziet Mass Effect serie niet zitten

Amazon lijkt bijna een deal rond te hebben om een serie voor het streamingplatform te ontwikkelen. Voor sommige klinkt dit misschien onwijs gaaf, een voormalig schrijver van Bioware ziet het minder rooskleurig.

David Gaider, de schrijver in kwestie, meld dit via Twitter. Een groot argument waarom het hem doet cringen is omdat Mass Effect in de games een aan te passen hoofdpersonage heeft. Later komt hier zelfs de keuze bij of je als man of vrouw wilt spelen. Als de showmakers hier voor een van twee kiezen krijg direct een groep fans die balen dat het niet de andere optie is, aldus Gaider.

Ook benoemd hij dat hij bang is dat er simpelweg niet genoeg tijd is om alle geliefde companions evenveel aandacht te geven, met hetzelfde argument als eerst, dat er meteen een verdeelde groep ontstaat. Je kunt zijn hele relaas hier terugvinden. Zelf heb ik de games niet overdreven veel gespeeld, dus een Sci-Fi-serie in het universum van Mass Effect klinkt erg goed, al is het misschien leuker om een nieuw verhaal te ontwikkelen met enkel bekende locaties, in plaats van personages. Wat denken jullie er van, yay or nay?