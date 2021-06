Voormalig BioWare manager Casey Hudson opent nieuwe studio

Casey Hudson was wellicht een van de bekendste gezichten van BioWare, maar ondanks zijn vertrek bij de Mass Effect-ontwikkelaar blijft hij wel actief in de game-industrie.

Hudson heeft namelijk een nieuwe studio geopend onder de naam Humanoid Studios. De nieuwe studio zal onafhankelijk werken aan nieuwe IP en is gevestigd in Canada.

Het team bestaat al uit een aantal ontwikkelaars, maar is ook nog op zoek naar diverse medewerkers. Humanoid Studios biedt een flexibele werkplek aan wat een combinatie is van thuiswerken en op het kantoor.

“We geloven in de kracht van kleine, flexibele teams en een platte organisatiestructuur, waar iedereen in staat is beslissingen te nemen en de projectvisie te helpen realiseren”, aldus de studio.

Hudson zei dat de studio “gebouwd is om de creatieve vrijheid van ontwikkelaars te ontketenen”.

Today we are announcing a new independent videogame company built to unleash the creative freedom of developers – bringing innovation and artistry to players through an all-new IP. — Casey Hudson (@CaseyDHudson) June 29, 2021

We are Humanoid Studios. This is the first tiny step in our journey, and we hope you’ll come along with us on the adventure. https://t.co/b77Z2hbKFG — Casey Hudson (@CaseyDHudson) June 29, 2021

Opvallend detail is dat voormalig Dragon Age producer Mark Darrah niet wordt genoemd in de aankondiging van de studio. Darrah is daarentegen nog wel steeds druk op zijn YouTube-pagina met het geven van advies voor ontwikkelaars.