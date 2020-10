Volledige trailer van Monster Hunter-film verschenen

Na flink was teasers is de eerste volledige trailer van Monster Hunter een feit. Een groep VS-militairen lijkt het eind dit jaar aan de stok te gaan krijgen met iconische Monster Hunter-schepsels als Diablos en Rahtalos.

De afgelopen tijd kwamen al enkel afbeeldingen en korte teaser trailers van de film voorbij. De trailer die vanmiddag verscheen geeft echter een eerste echter blik op het plot van de film, dat draait om een groep Amerikaanse militairen die door een portaal in de wereld van Monster Hunter terechtkomen. Met hulp van een echter Monster Hunter, die je ook uit de games kent, moeten de soldaten het opnemen tegen iconische monsters uit de games.

Monster Hunter zal in december verschijnen. Hoofdrollen zijn weggelegd voor Milla Jovovich, Tony Jaa, TI Harris, Meagan Good en Diego Boneta. De regie is in handen van Paul W.S. Anderson. Check hier de ongezouten mening van onze Jordy over regisseur W.S. Anderson.