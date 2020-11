Volledige lijst pc specs Cyberpunk 2077 onthuld

CD Projekt heeft een uitgebreid lijstje vrijgegeven voor degene die de pc-versie van Cyberpunk willen spelen. Natuurlijk hebben we het over de specs die je pc moet hebben.

In eerste instantie gaf CD Projekt Red alleen de minimun en aanbevolen specs, maar nu weten we ook wat je pc moet hebben om de game met raytracing te draaien of in 1440p en ga zo maar door. Het is dus een behoorlijke lijst, maar gelukkig wel erg overzichtelijk!

Cyberpunk 2077 verschijnt op 10 december voor de pc, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series-consoles en Google Stadia.