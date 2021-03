Square Enix heeft vandaag een volledige cinematic trailer voor Just Cause: Mobile onthuld tijdens de eerste editie van de digitale Square Enix Presents-show. De video toonde een paar geliefde elementen uit de Just Cause-franchise die ook zullen verschijnen in de komende mobile game. Just Cause: Mobile verschijnt later dit jaar voor een wereldwijd publiek.

Just Cause: Mobile breidt de serie uit door de explosieve actie van het Just Cause-universum naar de palm van je hand te verplaatsen. Spelers kunnen genieten van spectaculaire singleplayer- en multiplayer-ervaringen met kenmerkende acties als schieten, grappling en gliding, maar dan gepresenteerd in een fraai top-down-perspectief, inclusief in-game tussenfilmpjes en volledig ingesproken dialogen. Spelers kunnen hun agent naar eigen smaak aanpassen alvorens zich aan te sluiten bij Firebrand, een speciale divisie binnen de geheime organisatie genaamd ‘The Agency’. De missie: stop een nieuwe huurlingengroep die onder de naam Darkwater opereert. Darkwater bestaat uit ex-Black Hand-strijdkrachten uit het buitenland die nu overal op de wereld een grote bedreiging voor The Agency vormen. Als nieuwe rekruut van Firebrand begint je eerste dag meteen al met een grote aanval op je basis – een aanval waar de speler op het nippertje aan ontsnapt. Vervolgens geeft Firebrand-leider Carmen PadrĂ³n je de opdracht om de huurlingengroep Darkwater verder te onderzoeken en bondgenoten op te sporen die je bij die missie kunnen helpen, waaronder haar voormalige partner Rico Rodriguez.

In de loop van de campaign ontmoeten spelers bekende personages uit de Just Cause-serie die informatie over de vijand delen en spelers bij hun missies kunnen helpen. Bundel je krachten met door de strijd geharde huurlingen als Annika & Teo uit Just Cause 3 en ga op zoek naar de verblijfplaats van de voormalige legende van de Agency, Rico Rodriguez.

De campaign van Just Cause: Mobile verplaatst spelers naar drie levendige open-wereld-locaties. Maak jacht op de troepen van Darkwater en schakel ze uit met een enorm arsenaal aan wapens, voertuigen en gadgets! Breid je uitrusting en upgrades steeds verder uit door te vorderen in het verhaal, de multiplayer en challenge mode-missies.

Just Cause: Mobile verschijnt in 2021 gratis voor Android en iOS.