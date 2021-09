Volgens Respawn maakt Titanfall deel uit van het DNA van het bedrijf

De ontwikkelaar van Titanfall heeft een interessante tweet geplaatst op haar officiële Twitter-pagina.



Ontwikkelaar Respawn heeft een “cryptische” tweet geplaatst over Titanfall. Op hun officiële Twitter-pagina hebben ze hetvolgende gezegd over de populaire shooter.

“Contrary to what some folks are reporting, Titanfall is the very core of our DNA.

Who knows what the future holds…”, aldus Respawn.

Ik durf niet te zeggen wat deze tweet kan betekenen, maar ik weet wel wat het niet is, namelijk en aankondiging van een deel uit de serie. Eerder liet community coordinator Jason Garza (iets minder subtiel) weten dat ze gewoonweg te druk bezig zijn met andere games. Alhoewel ik wel denk dat het een tease kan zijn voor iets binnen dat universum. Dat komt omdat EA’s CEO in 2019 heeft aangegeven dat zij bezig zijn met een project rondom de Titanfall universum(lees hier het artikel dat Joey er over heeft geschreven).

Respawn staat tegenwoordig bekend om meer dan alleen Titanfall. Zij staan onder andere bekend met games zoals Apex Legends en Star Wars: Jedi Fallen Order. Titanfall was wel de game die de ontwikkelaar bekend heeft gemaakt. De eerste game was een uniek concept die over het algemeen goed was ontvangen; maar Titanfall 2 is de game die alle fouten van de eerste game heeft verbeterd. Na het grote succes van Titanfall 2 hebben wij niks meer gehoord over de fast-paced shooter. Wie weet zien wij de populaire first-person shooter reeks binnenkort weer verschijnen. Houd Respawn’s social media en onze site daarom goed in de gaten.