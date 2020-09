Volgens onderzoek speelt de helft van de Nederlanders videogames

Dat de wereld der videogames ook in Nederland groot is, konden we natuurlijk al raden. Echter heeft een recent onderzoek zelfs aangetoond dat bijna de helft van de Nederlanders wel eens een game speelt.

Het onderzoek werd gedaan door Talpa Gaming en het Marketing Sciences team van Mediabrands. Bij hun resultaten is te zien dat ruim 8,3 miljoen Nederlanders wel eens een game speelt. Het onderzoek maakt onderscheid tussen hardcore gamers en casual gamers.

Verder vallen er twee andere zaken op. Ten eerste dat de helft van 50-plussers games speelt. Daarnaast groeit het aantal vrouwelijke gamers steeds verder. De groep hardcore gamers bestaat uit zo’n 30 procent vrouwen en de casual gamers uit zo’n 70 procent.