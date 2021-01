Volgens IO kan hun nieuwe Bond-game het begin van een trilogie worden

IO Interactive’s studio-regisseur Abrak zegt da hun James Bond game een volledig origineel verhaal heeft.

Hitman-ontwikkelaar IO Interactive heeft gezegd dat de aanstaande James Bond-titel Project 007 gemakkelijk het eerste deel van een trilogie zou kunnen zijn.

In een gesprek met de Deense mediakanaal DR.dk zei studiodirecteur Hakan Abrak dat de ontwikkelaar een ‘volledig origineel verhaal’ voor de game heeft bedacht en dat hij ‘zich heel goed kon voorstellen dat er een trilogie uit zou kunnen komen’. Bovendien zal de titel zijn eigen James Bond hebben in plaats van de digitale gelijkenis van een van de acteurs die de Britse spion hebben gespeeld.

Abrak onthulde ook hoe IO erin slaagde de mensen die verantwoordelijk waren voor de Bond IP – Barbara Broccoli en haar stiefbroer Michael G Wilson – te overtuigen om er een spel van te laten maken op basis van de franchise. De Hitman-maker heeft het grootste deel van twee jaar besteed aan de voorbereiding van een ontmoeting met deze sleutelhouders, wetende dat Broccoli niet blij was met eerdere Bond-videogames, en zei dat ze niet ‘waardig genoeg’ waren voor het IP en ‘gewelddadig’ waren. omwille van geweld.

Wat deze opmerking precies betekent, is niet duidelijk, maar het is waarschijnlijk een verwijzing naar hoe eerdere videogames gebaseerd op de Bond-serie meestal shooters werden waarbij de speler een eindeloze zee van vijanden neermaaide. IO’s weergave van geweld in de Hitman-franchise is daarentegen veel subtieler en eleganter, wat de Deense studio ongetwijfeld heeft geholpen om de licentie te krijgen.

Project 007 werd in november van 2020 aangekondigd. Vorige week bracht de Deense ontwikkelaar de laatste Hitman game uit de ‘World of Assassination-trilogie’ uit en daarover kun je later een review van verwachten op onze site.