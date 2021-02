Halo Infinite wist veel fans vorig jaar niet echt te overtuigen, maar na het uitstellen van de game heeft 343 Industries positief nieuws.

Volgens de ontwikkelaar zijn de grafische verbeteringen die zij hebben doorgevoerd eindelijk zichtbaar. In een nieuwe Inside Infinite meldt graphics producer Alex Le Boulicaut dat de studio sinds de zomer van 2020 bezig is met het polijsten van de game. Om precies te zijn in juli, nadat de demo aan fans getoond werd en ook 343 toegaf dat er nog behoorlijk wat werk aan de winkel was.

“Na de demo van afgelopen juli is het team continu bezig geweest met uitstekende grafische en verlichtingswerkzaamheden om een ​​meeslepende ervaring te bieden”

, schreef Le Boulicaut.

“Dit extra niveau van verfijning vereiste de coördinatie van meerdere disciplines, zoals: graphics, verlichting, omgevingen, karakters, sandbox en meer. Deze teaminspanning komt eindelijk samen, en we zijn erg verheugd om vandaag enkele van de resultaten met onze community te delen!

In dezelfde geest hebben we regelmatig de Xbox-versies van Halo Infinite besproken met onze meerdere partnerteams. En terwijl de work-in-progress-beelden die we vandaag presenteren, worden vastgelegd op een pc – waar we dieper op zullen ingaan in een toekomstige blogpost – zijn we toegewijd aan het leveren van een geweldige ervaring en een hoge mate van visuele getrouwheid op alle platforms. “

Halo Infinite stond oorspronkelijk gepland voor november vorig jaar, maar de game werd uitgesteld naar 2021. De game staat nu gepland voor dit najaar en we zijn benieuwd wanneer Microsoft de vernieuwde versie van de game gaat tonen.