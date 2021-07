Volgende The Dark Pictures Anthology heet The Devil In Me

Dankzij het vastleggen van de handelsmerk is de titel voor de volgende Dark Pictures Anthology game gelekt en deze gaat The Devil In Me heten.

Na de lancering van Houses of Ashes later dit jaar komt Supermassive Games (waarschijnlijk in 2022) met de volgende horrorgame uit the Dark Pictures Anthology. De planning van Bandai Namco is namelijk dat er elk jaar een game uit de reeks zou verschijnen sinds Man of Medan in 2019, Little Hope in 2020 en House of Ashes dit jaar.

De titel van de volgende game werd overigens niet door Supermassive of Bandai Namco onthuld, maar werd gespot nadat de handelsmerk ervan werd vastgelegd.

“De letter V in het woord DUIVEL is gestileerd, met een vergrootglas bevestigd aan de onderkant van de letter. Links van het merkteken bevindt zich een naar links gerichte schedel met een kompas in de schedel,” aldus de omschrijving. De titel ziet er overigens als volgt uit:

We zullen nog even geduld moeten hebben op de officiƫle aankondiging, maar dat zou nu wel eens eerder kunnen gebeuren dan Bandai van plan was. Op dit moment is het team nog druk bezig met House of Ashes, dat op 22 oktober naar de pc, PlayStation 4 en 5, Xbox One en Series-consoles komt.