Het ziet er naar uit dat we niet heel lang hoeven te wachten op de volgende grote aankondiging van de PlayStation 5.

Sony heeft mogelijk nog een aankondiging voor ons in petto deze maand. Tijdens de onthulling van de kwartaalcijfers heeft Bloomberg wat interessante informatie van een insider gekregen.

De website citeert een anonieme bron van PlayStation die claimt dat Sony deze maand een aankondiging betreft de PlayStation 5 in de planning heeft. De bron wilde echter niet laten weten we kunnen verwachten, maar dat deze ‘voorlopig ingepland’ staat, maar dat de plannen nog kunnen wijzigen.

Er is nog een hoop dat we niet weten over de PlayStation 5, waaronder niet geheel onbelangrijk de prijs en releasedatum van de console. Bij voorgaande console releases wisten we rond deze tijd van het jaar al wel wat we voor de nieuwe consoles neer moesten leggen en wanneer ze verschenen.

Ondanks dat Sony geen hardware nieuws beloofde, kregen we in juni dan toch de console zelf te zien en ook de Digital Edition.

Gisteren kondigde Sony een State of Play aan voor donderdag, waar overigens geen ‘grote PlayStation 5 aankondigingen’ gedaan worden. Fans werden hier niet vrolijk van, maar zullen wellicht niet heel lang meer hoeven te wachten op antwoorden.

Ook Microsoft komt deze maand met meer nieuws over hun nieuwe console. Wellicht dat Sony toch een afwachtende houding heeft en pas na Microsoft een prijs en releasedatum gaan aankondigen? We houden het in ieder geval voor jullie in de gaten.