Volgende game van BioShock bedenker Ken Levine kent traumatische ontwikkeling

Voor degene die vinden dat we al veel te lang moeten wachten op de volgende game van BioShock bedenker Ken Levine hebben we slecht nieuws. De ontwikkeling van de game schijnt volgens diverse (voormalig) medewerkers van Ghost Story Games in een hel te bevinden.

Ken Levine liet in 2014 weten de stekker uit Irrational Games te trekken en een nieuwe studio te beginnen in de vorm van Ghost Story Games. Deze ontwikkelaar zou aan een game werken die ons ‘vreemde shit’ zou voorschotelen. Echter zijn we nu acht jaar verder en weten we niet eens hoe de game heet, laat staan wanneer we het kunnen verwachten.

Bloomberg heeft met diverse ontwikkelaars van de studio gesproken en ontdekte dat de genie achter games als System Shock 2 en BioShock niet zo goed is in leiding geven als in het ontwikkelen en schrijven van games. Veel Ghost Story-medewerkers geven hem gemakkelijk de schuld van hun geplaagde project. Zo omschrijven ze Levine als een gebrekkige manager die vaak moeite heeft om zijn visie over te brengen en iemand die zijn ondergeschikten vervreemdt of afwijst die hem uitdagen of niet aan zijn verwachtingen voldoen. Deze uitspraken werden echter anoniem gedaan uit angst voor represailles.

Het lijkt er vooralsnog niet op dat Take-Two de stekker uit het project gaat halen, aangezien de uitgever erg veel vertrouwen in Levine heeft. Volgens sommige medewerkers lijkt de game inmiddels wel weer aardig op de rit te zijn, maar kan het nog wel een jaar of twee duren voor deze zal verschijnen.