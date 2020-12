Volgende Elden Ring onthulling zou zeer dichtbij zijn

Gamers die vol spanning zitten te wachten op een nieuwe onthulling over From Software’s Elden Ring zullen waarschijnlijk niet lang meer hoeven wachten.

Het is lang geleden dat we wat nieuws hebben gehoord over Elden Ring. Het project van From Software waar George R.R. Martin aan meewerkt. Het wachten op nieuws kan mogelijk binnenkort tot een einde komen.

In een video van GamesBeat liet Jeff Grubb, die ondertussen bekend staat als een onofficiële bron van onaangekondigde onthullingen, weten dat het waarschijnlijk niet lang duurt voordat de ontwikkelaar weer wat onthuld over Elden Ring.

“Ze zijn duidelijk aan het werken aan deze game… ze hebben hier niks vertoont (bij de Game Awards), maar ik denk dat ze dat wel hadden kunnen doen als ze dat wilde. Ik geloof dat het zich in die staat bevindt. Maar laten we het nog een maand of twee geven.” Aldus Jeff Grub via VGC.

Later in de video voegde hij toe: “Er is één ding dat ik gehoord heb dat ik kan zeggen: heb een klein beetje geduld, maar een heel klein beetje maar. Dat wil niet zeggen dagen en ook niet weken, maar het betekent niet maanden en maanden en maanden.”

De game werd voor het eerst onthuld tijdens Microsoft’s E3 presentatie in 2019. Rondom de nieuwe game van From Software en Hidetaka Miyazaki is het sindsdien erg stil geweest. Phil Spencer heeft verklapt dat hij “best een stuk” gespeeld heeft, maar hij heeft verder niks losgelaten.

Laten we hopen dat Grubb’s informatie correct is en dat we meer van de game te zien krijgen in de komende paar maanden. Gezien dat mensen ongeduldig beginnen te raken naar een nieuwe onthulling van Elden Ring.