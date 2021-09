Volgende Dying Light 2 stream focust op de open wereld

Techland heeft laten weten dat de volgende livestream van Dying Light 2, die voor volgende week in de planning staat, de focus op de open wereld zal leggen.

De ontwikkelaar komt op 30 september met de vierde episode van Dying 2 Know en gaat daarin dieper in op de open wereld waar de game zich afspeelt.

Tijdens de aflevering zal hoofdspelontwerper Tymon SmektaƂa samen met streamer Leah de aflevering hosten en een overvloed aan details over de open wereld onthullen, inclusief meer informatie over de burgers, waaronder een nieuw personage in het verhaal van Villedor.

Volgens de ontwikkelaars is de open wereld een van de belangrijkste pijlers van het spel, en de aflevering zal de stad veel dieper laten zien. Kijkers zullen meer leren over vrijheid en verkenning, waarbij ze de twee gezichten van de stad laten zien: de brute kant en de meer levendige kant.

Je kunt ook meer van de muziek van de game verwachten en Olivier Deriviere, de componist van de muziek in Dying Light 2, zal aanwezig zijn om de muziek in meer detail te bespreken.

Dying Light 2: Stay Human verschijnt op 4 februari 2022 op pc, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One en Xbox Series X/S.