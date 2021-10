Volgende Dark Picture game heet The Devil in Me

Bandai Namco en Supermassive Games kondigen de vierde speelfilm en seizoensfinale aan van The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me.

Een groep documentairemakers ontvangt een mysterieuze uitnodiging voor een replica van het ‘Moordkasteel’ van H.H. Holmes, Amerika’s eerste seriemoordenaar. Al snel ontdekken ze dat ze in de gaten worden gehouden en dat er veel meer op het spel staat dan hun kijkcijfers…

Stap in het meest bloedstollende verhaal van de anthologie tot nu toe, waarin elk van je keuzes opnieuw bepaalt wie leeft en wie sterft. Kijk met afgrijzen toe hoe je onfortuinlijke team ten prooi valt aan een gestoorde gastheer die al hun bewegingen in de gaten houdt.

Eerder deze week verscheen het derde deel in de Dark Pictures anthology, genaamd House of Ashes. Daar zijn we op de redactie nog druk mee bezig, dus houd de site in de gaten voor de review!