Volgende Battlefield zal wel eens een hele grote game kunnen worden

DICE is volgens EA druk bezig met de volgende Battlefield dat volgend jaar naar de pc, PlayStation 5 en Xbox Series S en X zal komen.

Tijdens een gesprek met investeerders heeft EA CEO Andrew Wilson laten weten dat DICE gaat imponeren dankzij de kracht van de nieuwe consoles. Lang zullen we er niet op hoeven wachten, want de game wordt volgend jaar al verwacht.

Andrew Wilson meldde het volgende over de game:

“DICE maakt onze volgende Battlefield-game met een nog nooit eerder vertoonde schaal. Dankzij de technische vooruitgang van de nieuwe consoles kan het team een ​​echte next-gen-visie voor de franchise bieden. We zijn intern bezig met praktijktesten en het team heeft zeer positieve feedback op de game gekregen nu we onze community zijn gaan betrekken. De volgende Battlefield wordt gelanceerd in het najaar van 2021 en we zijn verheugd om in het voorjaar nog veel meer over de game te delen. “

Volgens Wilson hoeven fans zich ook geen zorgen te maken over een mogelijke uitstel van de game. Ondanks dat veel AAA-games uitgesteld worden door de pandemie heeft DICE al een jaar extra de tijd gekregen om de game te ontwikkelen. We zullen helaas nog wel even geduld moeten hebben, maar volgend jaar krijgen we dus weer een nieuwe shooter van DICE. Welke richting hopen jullie dat ze op gaan? Laat het ons weten in de reacties!