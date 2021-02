Volgende Battlefield wordt in de lente onthuld

EA heeft tijdens de presentatie van haar kwartaalcijfers laten weten dat de volgende Battlefield nog steeds voor dit najaar in de planning staat. Ook heeft de uitgever laten weten wanneer we voor het eerst over deze game gaan horen.

EA CEO Andrew Wilson heeft namelijk gezegd dat de game in de lente zal worden onthuld. Ook heeft hij een kleine hint gegeven over de game en voornamelijk over het aantal spelers dat in de multiplayer zullen strijden. De game zal namelijk ‘gebruik maken van de kracht van de nieuwe consoles om gigantische en meeslepende gevechten tot leven te wekken’ en daarbij zullen meer spelers dan ooit meedoen.

Volgens Wilson zijn de maps ‘van ongekende schaal’ net als diens vernietiging. Bovendien zijn de mogelijkheden voor spelers en gevechten met voertuigen die bekend zijn van de franchise terug van de partij, maar dan op een verhoogd niveau.

Daarbij wilde Wilson het echter laten, maar nadat investeerders bleven doorvragen, gaf hij alleen nog te kennen dat de volgende Battlefield ‘een nieuwe generatie Battlefield-fans zal inluiden’.

We zullen dus vooralsnog geduld moeten hebben voor de volgende Battlefield. Tot de lente zal er ongetwijfeld nog veel gespeculeerd worden, maar houd dus rekening mee dat niet alles wat er geschreven wordt ook daadwerkelijk haalbaar is.