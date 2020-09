Volgend jaar komen er nieuwe Sonic games

Terwijl Mario dit jaar 35 kaarsjes uit mag blazen, heeft Sonic the Hedgehog volgend jaar ook een jubileum te vieren.

SEGA heeft namelijk een advertentie voor retailers waarin staat gemeld dat 2021 het jaar wordt dat Sonic iets te vieren heeft. Volgend jaar viert de blauwe egel namelijk zijn 30 jarig bestaan en SEGA gaat dit met ‘meerdere games’ vieren.

In 2001 vierde de uitgever het 10 jarige bestaan met Sonic Adventure 2 en in 2011 het 20 jarige bestaan met Sonic Generations. Wat dat betreft weet men zulke mijlpalen wel feestelijk in te luiden.

Ongetwijfeld zal SEGA in de komende maanden meer informatie over de verschillende projecten onthullen, waaronder mogelijk ook de sequel van de film van vorig jaar en de games waarover men in de advertentie over schrijft. Zodra we hier meer over horen, laten we je dat jullie uiteraard weten!