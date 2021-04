Altijd al een groot stuk steen willen zijn die door de ruimte schiet? Dan kan je vanaf vandaag Graviter spelen op de Nintendo Switch of op Steam.

In Graviter ben je een komeet in een kleurrijk, sereen heelal die puzzels moet op lossen met behulp van zwaartekrachtmanipulatie. Er zijn bij elkaar 101 levels, dus je zal er niet snel doorheen schieten. Op zowel Steam als de Switch is Graviter voor de prijs van een McDonalds menu te koop.