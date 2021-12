Vind jezelf in De Sims™ 4 met Bretman Rock

EA en Maxis hebben vandaag aangekondigd hun krachten te bundelen met de creatieve ondernemer Bretman Rock om iedereen uit te nodigen de vele kanten van zichzelf te ontdekken in De Sims 4.

Het spel wordt gezien als het ultieme zelfverkennende hulpmiddel waar vrijheid de boventoon voert en spelers de macht hebben om te ontdekken wie ze kunnen worden: zowel in de game als in het echte leven.

“Ik speel De Sims al van jongs af aan, en ik vind het geweldig om samen te werken met het merk om iedereen aan te moedigen de vele kanten van zichzelf te ontdekken en vieren”, aldus Bretman Rock. “In De Sims kan ik talloze versies van mezelf uitproberen in een wereld zonder grenzen en vooroordelen, en ik wil dat alle anderen voelen hoe bevrijdend en adembenemend dat is. Wees wie je wil zijn, ga uit met wie je wil, kleed je zoals je wil.”

De Sims staat al decennia bekend om mensen in staat stellen de verschillende kanten van zichzelf te ontdekken en uit te drukken, waardoor ze de vrijheid krijgen te experimenteren met de Sims die ze maken, de verhalen die ze vertellen en de werelden die ze bouwen. Voor de ‘Vind Jezelf’-campagne bundelde De Sims zijn krachten met Bretman Rock, een internetsensatie met meer dan 50 miljoen volgers, die bekend staat om zijn levendige persoonlijkheid en hilarische kijk op het leven, om spelers te helpen de chaos te ervaren die gepaard gaat met zelfontdekking en zich te verbinden met ideeën, ervaringen en de vele versies van zichzelf die ze nog niet in het echt konden verkennen.

Geïnspireerd op klassieke coming-of-age sitcoms maken kijkers tijdens de campagne kennis met de verschillende kanten van Bretman Rock – Tiener Goth, Hippe Papa, Moederlijke Kok, Opgewonden Astronaut en Urban Cowboy, die samen in één grote, gekke, gebeurt-alleen-in-De Sims-familie leven.

“De Sims blijft een platform creëren voor spelers om zonder grenzen te creëren en verkennen”, aldus Julia Victor, Senior Director, Head of Brand, voor De Sims. “Bretman Rock pleit ervoor dat iedereen trouw is aan zichzelf. Samen hopen we spelers aan te moedigen die chaos naar volwassenheid te vieren: met allesbepalende momenten en nieuwe kansen om de vele verschillende kanten van zichzelf te ontdekken, zowel in De Sims als in het echte leven.”

Voor korte tijd werken De Sims en Bretman Rock samen met jonge talenten van over de wereld om spelers te helpen hun #SimSelves te vinden op TikTok. De hashtag challenge beschikt over een filter waarmee ze verschillende op De Sims geïnspireerde personages kunnen uitproberen, zoals Pastel Goth of Mermaidcore via augmented reality. Wanneer ze hun nieuwe Sim-zelf ‘onthullen’, wordt er een thema-effect geactiveerd dat de uitstraling van het geselecteerde personage nog verder zal benadrukken.

Spelers worden uitgenodigd hun eigen verhalen te delen met de community over hoe De Sims hen heeft geholpen zichzelf te vinden op Twitter, Instagram en TikTok met hashtag #SimsSelves.