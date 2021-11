Vind hier cheatcodes voor de remaster van GTA San Andreas

Iedereen die GTA San Andreas heeft gespeeld, weet dat je veel lol kan beleven met diens cheatcodes. Gelukkig lijken die codes ook beschikbaar te zijn in Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition.

De Nederlandse variant van Eurogamer heeft de codes nog eens haarfijn op een rijtje gezet. Met deze cheats kan je invloed hebben op je wapens, voertuigen, health en zelfs de weersomstandigheden in het spel. De codes zijn te vinden voor zowel de Playstation-, Xbox- en PC-versies. DeĀ Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition komt op donderdag 11 november uit.