Vijf miljoen exemplaren van It Takes Two verkocht

Game of the Year-winnaar It Takes Two heeft een nieuw mijlpaal bereikt. Er zijn namelijk vijf miljoen exemplaren van de co-op game van Hazelight Studio verkocht.

In een Tweet laat de ontwikkelaar weten “sprakeloos te zijn” over het feit dat de game door zo veel spelers gespeeld wordt. In oktober liet Hazelight nog weten drie miljoen exemplaren van de game te hebben verkocht, maar blijkbaar heeft het opleveren van de Game of the Year award voor nog meer interesse gezorgd.

5… that’s FIVE million copies of #ItTakesTwo sold! Our team is absolutely stunned just thinking about how many players have now enjoyed our game! — Hazelight Studios (@HazelightGames) February 4, 2022

Hebben jullie It Takes Two al een kans gegeven?!